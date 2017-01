3por4: Projeto Acústico RS trará dois shows gratuitos a Bento Gonçalves em fevereiro

Música 02/01/2017 | 12h30 Atualizada em

Bento Gonçalves está na rota do projeto Acústico RS e, por isso, vai receber dois shows bacanas dia 9 de fevereiro. Nessa data, se apresentam na cidade a banda Papas da Língua e o cantor e compositor Jéf.

A iniciativa é realizada pela Mais Produções, com produção da Primeira Fila Produções e patrocínio da NET.

Da Papas (acima) todo mundo conhece o pop suingado, com levadas românticas e hits noveleiros. Já o cantor e compositor Jéf (abaixo), que é de Três Coroas, teve projeção nacional ao vencer o reality show Breakout Brasil. Ele tem um trabalho autoral refinado, com letras e melodias elogiadas pela críticas. As apresentações serão gratuitas.



Cantor irá se apresentar em Bento Gonçalves no dia 9 de fevereiro Foto: Otavio Souza / Divulgação