Fotografia 10/01/2017 | 14h14 Atualizada em

O concorrido Prêmio FCW de Arte (Fotografia) está com as inscrições abertas até o próximo dia 31 de maio. Promovido pela Fundação Conrado Wessel (FCW), o tema deste ano é Brasil – Desafios em Movimento. Podem ser inscritos ensaios (publicados ou inéditos) compostos de 10 a 15 imagens, produzidos em território brasileiro, entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro do ano passado. Inscrições: www.fcw.org.br.