3por4: Nova edição do projeto '360' abre inscrições nesta sexta-feira

Projeto bacana e pra lá de necessário, o 360 abre sexta-feira as inscrições para a Temporada II. Concebido para exibir em rede nacional, pelo canal de TV Music Box Brazil, trabalhos de artistas e bandas caxienses que têm um trabalho autoral, ele é dirigido e aberto a qualquer projeto, independentemente do seu gênero ou estilo musical.



Em estúdio, os selecionados gravam quatro músicas e batem um papo sobre sua produção e o contexto cultural da cidade. A primeira temporada teve 80 inscritos e foram selecionadas Velho Hippie, Duo de Viola e Acordeon, Spangled Shore, Mindgarden, Ccoma, Bob ShuT, Underload, Volux, Cuscobayo, Ária Trio, Lennon Z and the Sickboys Trio, Robison Boeira, Magabarat, Poetas Divilas e Zava.



O projeto é desenvolvido desta vez com recursos do Financiarte, e a concepção e direção é de Leonardo Luiz Vivan. Inscrições no site 360cxs.wordpress.com ou facebook.com/360cxs.



Lennon Z abd...: Baixo acústico e rockabilly retrô também entraram na seleção de 2016 Foto: Petter Campagna / Divulgação