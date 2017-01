3por4: Ninho das Águias terá shows nos domingos à tarde até 19 de março

Música 02/01/2017 | 13h30 Atualizada em

Desde o fim de semana que passou, tem show no Ninho das Águias, em Nova Petrópolis. A estreia foi com a banda Old Stock Band. As apresentações começam às 14h e seguem até que houver público.

O esquema de ingressos é assim: R$ 5 até as 15h, com isenção dos moradores da cidade. Depois, o valor é de R$ 10 para todos. A atração do próximo domingo é o indie, folk e rock da Second Plan. A agenda vai até 19 de março.