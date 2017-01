3por4: Natalia Borges Polesso será cronista do Pioneiro às terças-feiras

Literatura 03/01/2017 | 10h01 Atualizada em

Quantas vezes um ano acaba? Qual a medida de invenção, fatos, mentiras e borrões que se amalgamam naquilo que se convenciona chamar de memória?

A reflexão atravessa Enquanto 2016 Acabava, crônica de estreia da Natalia Borges Polesso. A escritora, que foi destaque em 2016 com os prêmios Ages, Açorianos e Jabuti pelo livro Amora, passa a ser colaboradora semanal do Pioneiro, assinando texto todas as terças, na página dois do Sete Dias, substituindo a também escritora Adriana Antunes, que está assumindo a Secretaria de Cultura de Caxias do Sul.

— Um bom jeito de começar o ano é se propor a novas empreitadas. Exercício de olhar a vida, de contar aos outros como vejo a vida, o mundo e as coisas todas – diz Natalia.