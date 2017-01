3por4: Natal Luz de Gramado vai até domingo com números recordes

Lazer 10/01/2017 | 11h05 Atualizada em

Embora o Dia de Reis sinalize o fim do Natal, em Gramado a data segue sendo festejada. As atrações vão até domingo, com destaque para o Grande Desfile de Natal (foto), que tem 580 personagens em cena, 60 empurradores e mais 50 pessoas na equipe de apoio, além de 40 carros alegóricos. Além disso, 60 máquinas produzem 1,4 mil litros de neve artificial durante as apresentações. Eu Sou Maria é outra montagem concorrida com seus 40 mil tiros de fogos e nas 150 mil velas que deverão ser acesas até a despedida da encenação.