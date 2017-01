3por4: Inverno da grife Maripeles tem patchwork de peles sintéticas e variações de cores

Moda 03/01/2017 | 13h00 Atualizada em

Concebida por Paula Segato, a coleção para o inverno 2017 da grife Maripeles, de Flores da Cunha, já está pronta. As peças têm patchwork que ousam na opção por cores vivas.

A modelagem busca ares irreverentes, sofisticados e contemporâneos. Entre as opções há casacos e coletes que, mesmo feito com peles sintéticas, são trabalhados para que mantenham a suavidade do toque das peles naturais.