3por4: Hunter Club inaugura neste sábado, em Farroupilha

A Serra recebe mais um clube de baladas neste sábado. Inaugura neste sábado, na Linha Caçador, em Farroupilha, o Hunter Club. Em meio à natureza, o espaço é voltado à música eletrônica, em especial à house music. Uma das atrações da abertura é o DJ Caio Brito, que aposta no caráter exclusivo da casa:



— É um projeto criado pelo amor à música, com uma curadoria dedicada a trazer para à região inovação e qualidade no universo da house music.



Além dele, tocam na noite Andrigo, Edu Miranda, Elip e Rosth.