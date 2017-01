3por4: Grife Dedeka festeja as sete artes na coleção outono-inverno

Moda 18/01/2017 | 12h44 Atualizada em

O outono-inverno da grife infantil caxiense Dedeka saúda as sete artes. E, mais, descobre na criatividade das crianças a referência para as estampas de uma de suas linhas de confecções.



Batizada de Arteiros, a proposta saúda também o vaticínio de Pablo Picasso: ¿Toda criança é um artista.¿ Por isso, em parceria com a Associação Criança Feliz, foi realizado o projeto O artista que existe em você, com a criação de desenhos e ilustrações. O resultado foi o desenvolvimento de quatro produtos com estampas derivadas desses trabalhos infantis.



Além disso, há outros temas que evocam as artes e suas cores, curvas e diversidades.E tem ainda inovações para os pequenos, como o uso da malha térmica termo dry, apeluciada e macia, e da malha canelada ribana modal, que permite melhor respirabilidade.