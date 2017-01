3por4: Grife Biamar fotografa coleção outono-inverno na França

Moda 10/01/2017 | 09h58 Atualizada em

Duas imagens que antecipam o que será veiculado nas três revistas que apresentam as coleções de outono/inverno da grife Biamar. O material foi produzido durante um intensivo de 15 dias do Norte ao Sul da França, com uma equipe de sete profissionais. Por isso, o La Vie em France que a marca apresenta tem como base de cores o preto, branco, cinza e azul noite. Com peles fakes, investindo no glamour, há também uma mistura de tecidos finos e mais grossos, buscando um rebuscamento refinado.



Foto: Eduardo Carneiro e Gil Vilkon / Divulgação