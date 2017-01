3por4: Festival de Música de Rua recebe inscrições até o fim do mês

Cultura e lazer 23/01/2017 | 12h02 Atualizada em

Cenas a acima, de gente pela rua ouvindo bons sons, voltarão a se repetir em Caxias de 14 a 19 de março, em mais uma edição do Festival Brasileiro de Música de Rua. A imagem mostra a multiartista caxiense Spangled Shore em ação numa das apresentações realizadas no ano passado.



Em 2017, serão mais de 100 atividades durante 15 dias, entre concertos ao ar livre, conferências e ações de formação de público. Para esta nova edição, serão selecionados 10 artistas ou grupos autorais que integrarão a programação oficial do festival, na etapa de Caxias do Sul.



A proposta curatorial é focar e evidenciar diferentes sotaques da música brasileira e latino-americana. A lista dos selecionados será anunciada durante o mês de fevereiro.



A inscrição é gratuita e segue até o dia 31 de janeiro. No regulamento há o detalhamento sobre vagas, cachê e critérios de seleção. Confirma mais detalhes no site do festival, clicando aqui.