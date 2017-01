3por4: Exposição que abre dia 9 no San Pelegrino mostra paixão de homens por motos

Fotografia 02/01/2017 | 11h04 Atualizada em

Motos e estrada são ícones do cinema. Que o diga o clássico Sem Destino, road movie protagonizado por Peter Fonda, Jack Nicholson e Dennis Hopper. Essa é a estética buscada na exposição Ride To Live, que a fotógrafa Candice Giazzon abre na próxima segunda-feira, no San Pelegrino Shopping.

Serão dez imagens, uma das quais a coluna antecipa aqui, mostrando a paixão masculina pelas motos da marca Harley-Davidson. Como faz de forma recorrente em seu trabalho, Candice imprime um ar retrô às suas imagens, feitas de paisagens que se integram ao tema explorado.

Desde 2014 ela desenvolve um trabalho que aproxima moda e comportamento com uma estética vintage. Aliás, o termo também está na marca que criou desde que se lançou profissionalmente, a Candice Vintage Photograph. A exposição será no Espaço Eventos do shopping e fica em cartaz até dia 21.