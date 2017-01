3por4: exposição "Inércia" abre nesta quinta-feira, em Caxias

Arte 12/01/2017 | 09h59 Atualizada em

O todo de um movimento decodificado em partes. Mas, cada parte dá conta do todo de uma forma? Atravessada por questões da Gestalt e da Toy Art, a exposição Inércia abre nesta quinta-feira, às 20h, no Sesc de Caxias. Na parceria do fotógrafo Ricardo Bellini e do maquiador e diretor artístico Pepe Pessoa um exercício sobre mutação visual, beleza e/ou vida plastificada. A quase imobilidade das imagens instiga, ainda, questões sobre uma contemporaneidade fria, asséptica e solitária?!

Foto: Ricardo Bellini / Divulgação

Para criar este contexto estético, a produção apostou num ambiente clean e monocromático. É nele que o Toy Man, interpretado pelo modelo e ator William Pelizzari investe em seus contorcionismos minimalistas, suas expansões contidas no espaço de sua imobilidade plasmada pela sociedade de consumo e individualista. Os figurinos da produção são do grupo Moda Viva.