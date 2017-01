3por4: Exposição "Fios de Cor" de Javier Paquito Herrera pode ser conferida no Prataviera Shopping

Fotografia 06/01/2017 | 10h30 Atualizada em

Os emaranhados de fios das paisagens urbanas e rurais são um desafio ao olhar, um cordão de Ariadne num labirinto de possibilidades visuais. Eis que o fotógrafo Javier Paquito Herrera desata algumas destas nuances no ensaio Fios de Cor, que ocupa na área multibank, no primeiro andar do Prataviera Shopping, até o fim do mês.

Leia também:

Livraria quer ser referência para a cultura em Bento Gonçalves

Jovens cineastas apresentam filme de suspense em Bento Gonçalves

Músico Marcus Koza fará show nesta sexta, em Caxias



O trabalho foi eleito por votação para ocupar o já tradicional espaço do Clube do Fotógrafo no estabelecimento.

— Optei pelos fios, porque sempre os fotografei, fios de Manaus, de La Paz, do Chuí, Florianópolis, Urubuci e da nossa Quarta Légua também, neles agi repintando cada canto por eles emoldurados, ganhando um pouco de alegria e sentimento naquilo que parece atrapalhar — explica Paquito, que discorre sobre escolha do tema no blog do shopping, clicando aqui. (www.prataviera.com/blog).