3por4: estudante faz caricaturas em cafés no centro de Caxias do Sul

Ele é estudante de Direito na FGS e estagiário num escritório de advocacia. Mas quando senta num café ou lancheria do centro de Caxias, Marcelo Farioli, 41 anos, pega um guardanapo, um lápis, e faz caricaturas dos que estão à volta. Diz que o gosto pela ilustração vem das HQs, que lê desce criança, e a inspiração vem de Leonardo Da Vinci e seus desenhos da anatomia humana. Na caricatura, tem como referência Paulo Caruso. Em cada trabalho, acentua traços que revelam particularidades dos retratados. Pela própria natureza do estilo, busca o humor como provocação. Mas...



— Às vezes, não gostam muito. Mas a função da caricatura é satirizar.



No geral, o resultado dos trabalhos que ele faz de forma gratuita, por exercício artístico, despertam simpatia e reconhecimento do público. Farioli começou a se mostrar publicamente entre 2005 e 2010, nas atividades públicas que participava quando trabalhou na Codeca. Desde então, acredita ter feito mais de 200 trabalhos profissionais. Mas, no fundo, ele confessa que essa dedicação à arte tem um sentido ainda mais especial.



— Meus projetos artísticos são para as minhas filhas, Marcela e Manuela. Para que elas descubram e busquem outros valores.



Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS