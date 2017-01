3por4: Como de Cinema promove quatro estreias sábado à tarde

Audiovisual 10/01/2017 | 12h09 Atualizada em

Sábado, às 16h30min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Ordovás, rola o Combo de Cinema, com uma pra lá de saudada estreia de quatro produções de cinema locais. Serão apresentados o curta-metragem de suspense Review, Coletivo A+O, o documentário Descaso Destino, de Filipe Mello e Quim Douglas Dalberto, que fala das novas migrações na região, Noites de Distância, da Antro Produções, sobre a relação entre um morador e um porteiro, e a ficção Passos, de Samuca Bovo. A entrada é franca e depois das exibições rola um bate papo das equipes dos filmes com o público.