3por4: Ciranda do Pensamento debate autoridade e humanismo

Faces e vícios da autoridade: Reflexões sobre os 20 anos de Ditadura é o tema da nova edição do Ciranda do Pensamento, hoje, às 19h30min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia. O psiquiatra Caetano Fenner Oliveira, o psicólogo Dornelis Benato e o sacerdote Jocimar Romio debatem a emergência de uma espécie de pensamento onipotente na atualidade, perpassada pelo mau uso da autoridade, disseminando abusos incongruentes com o humanismo. O pensamento e a obra de Dom Paulo Evaristo Arns, morto recentemente, contextualizam as reflexões.