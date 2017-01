3por4: CD `Brasil También Es Latino¿ reúne grupos da América Latina em versões de músicas brasileiras  

Música 03/01/2017 | 11h30 Atualizada em

Tem esta capa e onze faixas com bandas bueníssimas da América Latina o CD Brasil También Es Latino. O disco reúne recriações de canções brasileiras. Tem música eletrônica, surf music, psicodelia e groove caribenho.

Além de mostrar a diversidade de caminhos sonoros do continente, o disco reforça a proposta da integração latino-americana pela música. O repertório inclui desde um samba dos anos 1940 – Marambaia, revisitado pelo colombiano Andrés Correa – , a Baby, dos Mutantes, que ganhou novos ares na versão da banda La Pequeña Revancha, da Venezuela.

Leia também:

3por4: Ninho das Águias terá shows nos domingos à tarde até 19 de março

Escritores caxienses falam de seus planos para o novo ano

Funkeiro Buchecha fará show no dia 13, em Caxias



Quem está à frente do projeto é o jornalista e produtor Leonardo Vinhas, que, em 2015, produziu Somos Todos Latinos, com 16 artistas independentes, inclusive o caxiense CCOMA, e Caleidoscópio, um tributo aos Paralamas do Sucesso.

No ano passado, Vinhas também organizou Ainda Há Coração, tributo a Alceu Valença, que também tinha outras duas formações caxienses, a Cuscobayo e a Magabarat. Desta vez, o disco sai numa parceria do S&Y com o site espanhol Zona de Obras. Nos dois dá para fazer download gratuito.