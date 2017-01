3por4: Caxias recebe duas bandas de São Paulo que estão em turné

Música 09/01/2017 | 15h33 Atualizada em

Nesta e na próxima semanas, Caxias recebe duas bandas que estão na estrada mostrando seu trabalho. A Carta Verde (acima) vem para tocar sons dançantes de Manu Chao a Jorge Ben Jor e de Tim Maia a Orishas.



O quarteto paulistano faz show quarta na Cachaçaria Sarau, sexta no Pittsburg Bistrô, sábado no Laboom e, domingo, no Anansi Jamaica Pub. Estas três últimas apresentações são gratuitas. A turnê deles começou por Curitiba, passou pelo Uruguai, e termina em Caxias.



Outra visita bacana é a da Dom Pescoço (abaixo). A moçada faz um som autoral e conceituado como Tropsicodélico, algo de que é fruto de um mergulho na natureza da zona rural de São José dos Campos, donde brotam frutos da psicoledia e do tropicalismo dos anos 1960 e 1970 misturados a ritmos latinos e brasileiros.



O show deles será dia 19, na Cachaçaria Sarau. Vindos de uma participação na SIM São Paulo, eles lançaram o EP Temperar, que move a turnê Temperar Sul iniciada em Curitiba, seguindo por Floripa e incluindo o interior gaúcho.



Foto: Jaíne Lima / Divulgação