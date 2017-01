3por4: Cantor Mano Léo lança o single 'Dançar de Saia' nesta quinta

Show 19/01/2017 | 09h35 Atualizada em

O cantor e compositor Mano Léo lança hoje, às 23h, no São Patrício, seu novo single, Dançar de Saia. Em ritmo de reggae, a música fala de boas vibrações, amizade e amores. A gravação foi feita no Estúdio Audiofarm, em Viamão, e tem participação de Diego Dias, tecladista da banda Vera Loca. Com mais este trabalho, Mano Léo segue apostando na carreira de mais de 25 anos de apresentações em bares e clubes de Caxias e região. No YouTube tem até clipe deste novo trabalho dele. Para conferir, clique aqui.