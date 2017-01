3por4: Cantor Cirio faz retrospetiva musical com os altos e baixos do ano de 2016 

Música 06/01/2017 | 12h30 Atualizada em

O cantor e compositor Cirio, nome artístico de Maurício Cirio, porto-alegrense radicado em Caxias, faz uma revisão do ano passado de forma crítica e rimada na música Retrospectiva 2016, que lançou no Canal Cirio TV, do YouTube.

A criação faz parte da série Cantadas Crônicas e foca temas, situações e dilemas vividos pelos brasileiros. Política, racismo, machismo, homofobia, estupro, cyberbullying e terrorismo são abordados pelo artista, que lança ainda neste mês o seu primeiro disco, Amanhecer, com músicas do gênero pop e reggae.