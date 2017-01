3por4: Bazar-Sarau Juli Pelo Mundi reúne poesia e consumo solidário neste sábado em Caxias

Encontro 06/01/2017 | 13h30 Atualizada em

Ativismo, poesia, consumo solidário se conjugam no Bazar-Sarau Juli Pelo Mundi, que a jornalista Juli Wexel arma amanhã, a partir das 12h, na garagem de sua vó Angelina (Rua Campos Junior, 838, bairro Rio Branco, próximo ao Clube Reno). Abrindo seu coração, mais o acervo de livros, objetos, roupas e móveis, o encontro sinaliza os primeiros passos do projeto Juli pelo Mundo, que tem caráter multimeios e de intervenção artística urbana e audiovisual para narrar histórias de mulheres em uma volta ao mundo que inicia no dia 22 de março.

Leia também:

Livraria quer ser referência para a cultura em Bento Gonçalves

Jovens cineastas apresentam filme de suspense em Bento Gonçalves

Músico Marcus Koza fará show nesta sexta, em Caxias



No Sarau Mulheres do Mundi, às 16h, rolam intervenções de textos autorais com Aline Tanaã Tavares e das escritoras Jaque Pivotto, Vania Marta Espeiorin e Ana Cardoso, além da própria Juli. Parte da renda será destinada às imigrantes senegalesas e haitianas de Caxias.