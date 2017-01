3por4: Banda Marenna disputa vaga para tocar em festival na Suécia

Festival 23/01/2017 | 16h11 Atualizada em

A banda gaúcha Marenna, liderada pelo músico Rodrigo Marenna, foi selecionada pelo júri técnico para a semifinal do Sweden Rock Festival. Através do voto popular, o grupo estará concorrendo como o único participante do Brasil entre 135 escolhidos no mundo inteiro para tocar, entre 7 a 10 de junho, no festival realizado na Suécia.



Por lá também deverão se apresentar Aerosmith, Scorpions, Gotthard e Rhapsody. Nesta primeira fase do concurso, a meta é ficar entre os 25 mais votados para poder concorrer à fase final de votação, em fevereiro.



Para votar em Marenna clieque aqui.