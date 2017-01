3por4: Banca Atos 7 lança videoclipe que mostra a luta por novos valores

Hip hop 23/01/2017 | 10h56 Atualizada em

Em seu segundo videoclipe lançado nas redes sociais na semana passada, o grupo de Banca Atos 7 usa a metáfora da luta para sugerir uma mensagem sobre a importância dos jovens terem objetivos e se jogarem neles com garra e determinação.



Batizada de Luta ou Foge, a música de criação coletiva conta com participação especial dos rappers Mko e Joninh as e tem roteiro protagonizado pelo lutador gaúcho de kickbox e box Fernando Espaguete.



Na trama, o personagem sai ¿da quebrada¿ e ganha uma primeira oportunidade, porém não obtém êxito. Então, é hora da segunda chance. A filmagem feita por M-Di e Mko, que também é editor do vídeo, foi feita na academia Dragões do Sul. A produção musical é de David Makaveli.



O Banca Atos 7 atua na cena caxiense desde 2012 e opta pelo rap gospel para a construção de mensagens de positivas à juventude. Para sssistir ao clipe, clique aqui.