3por4: Anuário 2016 mostra criações para as noiva assinadas pelo estilista Carlos Bacchi

04/01/2017 | 10h31

Já tradicional ritual de revisão de ano, o Anuário de Noivas de 2016 do estilista Carlos Bacchi tem imagens como esta. Ele mostra um dos 32 vestidos de noiva criados pelo estilista no período. O desafio em equipe foi superar os trabalhos de 2015, criando peças diferentes.

Para o ensaio fotográfico, a proposta foi voltar aos anos 1930, 1940, tendo como cenário o Clube do Comércio, no centro histórico de Porto Alegre. A beleza foi do Estúdio Jefferson Hoffmann, de Caxias.