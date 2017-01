3por4: A temporada mexicana de Fabrício Antonio Gelain de Prá

Criação 09/01/2017 | 11h18 Atualizada em

Fabrício Antonio Gelain de Prá começou a costurar aos oito anos, com a avó. Está com 21 e acaba de voltar de sua primeira experiência profissional internacional. Estudante de Moda na UCS, no ano passado ele interrompeu o curso e foi dar aulas de alfaiataria inglesa no CIIND Imaginarte (Centro Internacional de Innovacion en Diseño) em Guadalajara, México.



Além da aulas, foi convidado por Geraldina Herrera, da marca de joias Malech, para a semana de moda Minerva Fashion Week. Criou a coleção Manto de Liberdad com joias e kaftans brancos feitos com seda que partem da cultura mexicana, mas fazem também referência ao corte japonês, sua referência de moda. A coleção foi elaborada com o conceito zero desperdício com o crepe Nipon 100% seda feito no Japão.



Depois dessa passarela foi chamado para criar uma proposta conceitual para a loja ¿de vanguardia¿ Defactori, da marca Zairvs, de Zaira Gonzales Beas, radicada no Instituto Marangoni da Itália.

Fez a coleção The Third Eye. Um discurso estético sobre a necessidade de visão crítica, aclamando a sustentabilidade humana, militando pelo não consumo de animais e alertando à exploração de mão de obra no fast fashion. Fez peças a partir do tradicional poncho mexicano, aproximando-os ao japonismo, com vestidos amplos de veludo de seda e haoris geométricos em tela de algodão, com extensões feitas com cabelos humanos (abaixo).



A proposta sensorial e estética foi apresentada em Miami, no início de dezembro, primeiro no Royal Palm South Beach Miami, depois no James L Knight Center, num encontro de criadores conceituais de moda.



Neste ano, ele volta ao curso da UCS para, entre conceitos e roupas de festa que cria em seu ateliê caxiense, costurar mais ideias: – Vejo a moda como comportamento e observação social. Vestir é consequência.



