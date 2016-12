Sociedade por João Pulita

Social 31/12/2016 | 06h15 Atualizada em





Diretamente da Europa, Carolina Verdi Turra fez às vezes de dee jay para embalar o Mercado Chic Yoo e causou no quesito Foto: Leandra Romani / Divulgação

Ano Novo

O Réveillon La Fiesta Puntachega em sua 12ª edição e repete, neste sábado, o sucesso que faz tradicionalmente em terras uruguaias. Localizado nas areias da Playa de Solanas, com vista para Punta Ballena, onde pode-se observar e o pôr do sol mais privilegiado da região os convidados são recepcionados numa superestrutura inédita junto ao Beach Club Tommy Bistro ao melhor estilo all inclusive. O open food apresenta um menu que inclui comida japonesa, terrines e finger foods assinados pelo renomado Chef Henrique Fogaça. Já o open bar será regado à champagne francesa Veuve Clicquot e vodka Cîroc. No line up o dee jay Erick Morillo será o headliner da noite da virada compartilhando as pick-ups com o projeto Legends, formado pelo modelo internacional Jesus Luz e L¿adour, Sax&Phone Project do dee jay Lê Araújo mais o saxofonista Vini Netto além dos talentosos dee jays residentes da La Fiesta, Analú Giacomolli e Javier Missa.

Ano Novo II

O Réveillon Unique é outra sofisticada alternativa para que está pelas bandas do Uruguai. Pelo terceiro ano o evento produzido pelo GrupoTe2, das badaladas casas Provocateur, Set Atlântida, Premium Festival, 300 Cosmo Dining Room e 300 Cosmo Beach Club, em conjunto com a grife paulistana Punta Jetset e os gaúchos Fabrício Kroeff e Leandro Rosa promete agitar a virada do ano. O dee jay Pic Schmitz reunirá o melhor do house music na festa que será regada a Don Pérignon para começar o ano com os dois pés na pista.



Daiane Menzen e Sandra Lunardi, do time diretivo da Top Décor, prestigiaram a festividade de fim de ano da Associação Sala de Arquitetos Foto: Isis Cornelli / Divulgação

Viviane rech, Marcia Callai e Jaqueline Boufleur também foram à festa da Associação Sala de Arquitetos Foto: Isis Cornelli / Divulgação

Aurélio e Ida Bof sempre presentes nos mais destacados eventos de arquitetura e design de Caxias do Sul Foto: Isis Cornelli / Divulgação

As arquitetas Manoela Corso e Alessandra Mosna no encontro que reuniu a classe nos domínios do Villa Bella Exclusive Foto: Isis Cornelli / Divulgação

Por aqui, César Casara e Lidia Ribeiro realizam, neste sábado, a festa Hello New Year na Level Cult, no Largo da Estação Férrea. Atrações como chuva de balões, painel de pedidos, fogos virtuais e muita música boa promete animar a pista e os jardins da casa com trilhas selecionadas pelos dee jays Samuel Pereira, Felipe Esteves e Saulo Campagnolo até o amanhecer de domingo.

Paola Rodriguez Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Arilson Comin Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Daniel Tito Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Deivis Valentini Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Daniela Ciotta Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Vagner Silva Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Bruna Palavro Martins Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Sheila Amanda Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Cezar Schoeder Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação