Sociedade por João Pulita

Hoje é dia de festa ao redor da premiada arquiteta caxiense Carla Zignani. Ela celebra a passagem da data querida com as atenções dos pais, Carlos e Carmem Zignani.

Dagoberto Fabbris e Carlos Henrique Zicki conferiram de camarote o desfile de beldades no Mix Festival, o Natal do Bulls Brasil Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Os irmãos Pedro e João Garayalde celebram o sucesso do recém lançado 20Barra9 e viajam a Punta del Este para trabalhar no Ano Novo Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Hiato

Angela Marina Toss resolveu escapulir da terrinha para celebrar a chegada de 2017 com a família. A festejada biomédica caxiense aproveita a temporada para bajular o marido Alexandre Debaco e o filho deles, Arthur Toss Debaco, em clima de dolce far niente. Com eles brindarão o Ano Novo os pais de Angela, Dorivaldo e Loiva Toss. As rápidas férias do clã em Bella Torres se estenderão até o dia 9 de janeiro.

Franco Perini e Cliciane Basso mais uma vez presenças festejadas no Natal assinado por João e Pedro Garayalde Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Caroline Gobbato e Fabiula Pessin no Natal Nochebuena que transformou o Umai-Yoo em pista de danças Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Opus

Ricardo André Frantz contou para a coluna que em breve sairá do prelo a versão impressa do livro sobre sua família intitulado Crônicas das famílias Longhi e Frantz e sua parentela em Caxias do Sul, Brasil: Estórias e Histórias, que terá seis volumes e 2,2 mil páginas ricamente ilustradas. A pesquisa de Frantz durou quase três anos e aborda outros troncos familiares, como os Pezzi, Artico, Panigas, Sartori e Paternoster.

Ouro

A 50ª edição da Revista Florense está show. Com a atriz Giovana Antonelli na capa, a revista oferece joias em conteúdos sobre o designer gráfico Kiko Farkas e o estilista Kenzo Takada. A cantora Rita Lee, que recentemente lançou autobiografia também é assunto de luxo num texto de Luís Antonio Giron. Vale garimpar um exemplar e se deliciar ainda com uma matéria sobre a restauração do Grand Hotel Ca¿d¿Oro, um ícone de sofisticação que está de volta à cena paulistana.

Ariovaldo Filippi, Hélio, Maristela e Pedro Cordeiro Filippi, família reunida em festa no Quinta Estação para brindar a graduação de Hélio em Ciências Aeronáuticas Foto: Leandra Romani / Divulgação

Os médicos Fernanda Ronchetti Grillo e Angelo Grillo Neto nos salões da sociedade caxiense programam para março de 2017 a festa de 15 anos da filha Maria Fernanda Ronchetti Grillo Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Papilas

O projeto cultural Mesa de Cinema, de Rejane Martins, engata 2017 com jantar, dia 23 de janeiro, no Hotel Laghetto Viverone, em Porto Alegre. Para comentar e ¿cozinhar¿ o filme Os Sabores do Palácio, estarão pilotando forno e fogão os chefs, Carlos Kristensen, Caco Zanchi e Fabio Tomasini. Mediando o debate da obra francesa baseada na história da chef Danièle Delpeuch, que inspirou a criação da personagem Hortense Laborier interpretada pela atriz Catherine Frot, estará o jornalista de Zero Hora Roger Lerina, outra atração do encontro.