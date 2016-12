Sociedade por João Pulita

Social 29/12/2016 | 06h15 Atualizada em

Feminino

A fotógrafa e idealizadora da Confraria da Mulher, Paulla Segala, permanece na cidade durante o Ano Novo para preparar a primeira edição do projeto para março de 2017. Para tanto ela programa o lançamento de um espumante exclusivo, desenvolvida pela Vinícola Vallontano, de Bento Gonçalves. A bebida terá versões, Brut e Moscatel, e levará a marca da Confraria. Além disso, o encontro contará com a participação da jornalista e escritora Mariana Kalil que discorrerá sobre assuntos ao redor do Dia Internacional da Mulher.

Mayara Rebolho de Brito, Jéssica Betti, Bruna Casara e Marieli Grassi celebraram suas graduações em Medicina com festa no Château Lacave Foto: Leandro de Araujo / Divulgação

Fredy Puerrari Corrales e Franciele Comerlato Forner celebraram a união no último dia 17 em clima intimista na residência do noivo Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

A mãe de Fredy, Clevy Mariza Puerari Corrales, e os pais de Franciele, Carmen e Edmur José Forner, abençoaram o enlace dos filhos Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Navalha

A trilogia Barba, Cabelo e Bigode é o tema e tarefa que inspira o trabalho do festejado hair stylist caxiense Sergginho Branchi para 2017. Aplicado, ele desenvolveu recentemente uma linha de produtos de beleza que já faz o maior sucesso entre algumas das cabeças mais conceituais da terrinha.

Cleber Massoco e Bruna Menegotto de Campos do grupo dos bonitos na efervescente noite de Natal pilotada por João e Pedro Garayalde com Jamur Bettoni e João Carlos Ferreira Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Samuel Susin e Juliana Zattera na balada de Natal que lotou o Umai-Yoo Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Plugado

Guz Zanotto está indo cada vez mais longe, consagrando sua carreira de dee jay. Além de ser uma das estrelas do ATL DJ da Rádio Atlântida, o rapaz eletriza nas pick-ups. Ontem ele causou com o projeto Paradise City ao lado do colega Alok na festa Brazilian Bass no Green Valley. Hoje, Guz aterrissa no badalado balneário de Punta del Este para tocar na Ovo Night Club defendendo as cores da Candy Shop e, na sequência, ele assina o set list do after da Hed Kandi também por lá.

Tropicaliente

Profissional da área da comunicação do Recreio da Juventude, Anderson Civardi, que resolveu não arredar o pé da cidade durante o Réveillon, vai celebrar a virada do Ano Novo em março, trabalhando. Nos dias 10, 11 e 12 ele estará nos salões da sede social da agremiação para saudar 2017 com o Baile Águas de Março nas versões Nova Geração, dia 10, Adulto, dia 11, e Infantil, 12. O tema da festa será Bongo faz alusão ao instrumento musical e a tudo que é tropical. A animação no clube é tanta que o evento é promessa de pura alegria.