Sociedade por João Pulita

Social 27/12/2016 | 06h15 Atualizada em

B'day

Marilete Deitos Alquati, Érica Generozo, Silvia Aibel Perusso, Márcia Brasil encerram o ano celebrando a passagem de seus aniversários. Nascidas sob a égide de Capricórnio as conhecidas personalidades do dia recebem o carinho da coluna.

Rodrigo Zampieri e Gisele Baggio no Umai-Yoo para curtir com amigos a noite de Natal Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Fernando Feltrin e Tarciana Maino, estilosos, no Nochebuena que este ano transformou o Umai-Yoo em pista de danças Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Michele de Matheo e Sandro Randon Debortoli se renderam ao movimento festivo da noite de Natal e causaram no quesito elegância Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Celebração

Lourenço e Helena Zanotto têm uma felicidade da qual não abrem mão: reunir a bonita família. Não apenas em datas solenes mas durante o ano inteiro. Para ratificar esta premissa, o casal celebrará a virada do ano com o clã de Valmir e Luciane Suzin com os filhos Francine, Gustavo e a nora Custódia Corrêa, em Balneário Atlântico. Com os Suzin estarão os filhos, noras e netos de Lourenço e Helena, Saulo e Vanda Zanotto com os pequenos João Luca e Lorenzo, Cassiano e Rosana Zanotto, Gustavo e Leo Zanotto, este que é namorado de Francine.

Carlos Eduardo Bof e Katiane Oliboni presenças na Nochebuena comandada pelos irmãos Garayalde Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Toda linda, Amanda Júlia Teponti na festa de Natal Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Carla Postali, de vermelho para deixar o look alusivo ao Natal Nochebuena Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Notáveis

A sempre charmosa Terezinha Letti abriu, domingo à tarde, as portas de seu elegante endereço em Farroupilha, todo decorado com inspiração extra nos adornos natalinos, para festejar também a passagem do aniversário do filho, o renomado médico Fábio Letti. O aniversariante recepcionou um especial grupo de amigos com delícias da boa mesa e música ao vivo nas vozes de Rafael Gubert e Tita Sachet. Colaboraram nas honras, Karen Letti e o marido Jair André Basotti, Larissa Letti, Filipe Silvestrin e Aliomar Andrade. Do grupo que foi levar o abraço ao aniversariante do dia de Natal estava Karen Panizzon, Sergio Lopes, Filipe Maciel, Vitor Senger, os manos André e Andressa Steffen Göttems, Cassandra Tomé, Graciella Peretti, Jane De Bhoni, Wanda Peretti, Humberto Tomé Neto e o cirurgião plástico Luiz Carlos Letti Manosso, primo do aniversariante, que foi ao encontro social na companhia da mãe, Sara Letti Manozzo.

Pedro Sartor ao sabor da concorrida noite do Mix Festival ¿ edição de Natal Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Franciele Mossi no Mix Festival ¿ Edição de Natal que lotou o estacionamento do Bulls Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Solar

Depois da recente temporada de dolce far niente pelos cenários de Punta Cana, Alessandra Peretti promove novo pit stop, desta vez no litoral norte gaúcho. Aniversariante desta terça-feira, a articulada caxiense comemora com afagos do marido Marcelo Minella.

Champanha

Simone Andreola engata 2017 com uma festa atrás da outra. Assim que celebrar o Ano Novo, faz contagem regressiva para a data querida. No dia 3, na companhia do partner, Gabriel Peña, ela brinda ao sabor da temporada de verão na Praia Paraíso, tradicional endereço da família dela no litoral norte.

Artur Luiz Hunoff mapeou a efervescente cena do Largo da Estação Férrea durante a noite de Natal Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação