Sociedade por João Pulita

Social 26/12/2016 | 06h15 Atualizada em





O paraninfo dos formandos de Medicina 2016, Clandio Dutra, com as mulheres de sua vida Bruna, Sandra e Luana Dutra Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Kellen, Erik e Marilene Ferraro na festa de confraternização de fim de ano da rede Ferraro, no Espaço Nobre Foto: Wéllington Damin / Divulgação

Telúricos

A bonita Bibiana Skrebsky Almeida, filha de Ricardo Almeida e Ana Luiza Skrabesky, vai ratificar seu amor por Rodrigo Vargas, filho de Caetano Maciel e Ancila Vargas, ambos in memorian, dia 25 de março 2017. A cerimônia será celebrada por Flavia Bellini com inspiração na obra O Tempo e o Vento, de Érico Verissimo, uma vez que o nome dos noivos foram extraídos do livro. O ritual da solenidade será o da árvore, promovendo uma relação com a figueira, elemento central da Praça de Santa Fé, cenário do romance do escritor gaúcho. A noiva vestirá, na ocasião, um modelo da estilista Iraci Thomé e o noivo, um traje de alfaiataria de Maurício Placeres. O Quinta Estação servirá de cenário e a recepção terá discotecagem de Ricardo Titi Branchi e música ao vivo com a banda Sunset Riders.

A elegância de Rossane e Dagoberto de Godoy quando aplaudiam a filha Marina, graduada em Medicina Foto: Fernando Maccagnan / Divulgação

Vânius e Sara Nesello foram presenças festejadas na recepção ao redor de Davi Costi e Luiza Pettinelli Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Água na Boca

O chef de cozinha do Intercity Caxias, Antonio Bosco, aproveitará a ceia de Réveillon para dar mostras ao que veio. Na ocasião ele irá preparar um buffet com mais de 40 pratos. No menu, medalhões de suíno com bacon ao molho de ervas e escalopes de filé ao molho de vinho e amêndoas, além de salmão com maracujá.

Na Bambolino, Samir Bombana, Stephanie e Caetano Reisdofer Bombana e Sharon Reisdorfer, família reunida para festejar o primeiro aninho de Caetano Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Currículo

Manuela Viegas, filha de Carlos e Carla Viegas, faz contagem regressiva para festejar sua graduação em Direito. No dia 4 de fevereiro, a nova advogada celebrará com o clã e amigos ao sabor do menu do Restaurante do Lago na Cidade Universitária. A relações públicas Daniela Camargo cuida do protocolo festivo.

Os comandantes da Evviva Caxias, Flávio Duera e Keli Rocha, no sunset de encerramento do ano da Associação Sala de Arquitetos Foto: Isis Cornelli / Divulgação

Elisa Buselatto, Kátia Manfredi e Gabriela Perini inauguram o Madison&Cult no Shopping Iguatemi Foto: José Zignani / Divulgação

Raquete

O vice-presidente e o gestor do Departamento de Esportes do Recreio da Juventude, Paulo Marchioro e Marcelo Hoehr, vibram com a realização da 47ª edição do Banana Bowl. O mais tradicional torneio de tênis da América do Sul ocorrerá entre os dias 1º e 12 de fevereiro.

Marina Rombaldi festejou, no Quinta Estação, com familiares e amigos sua graduação em Medicina Foto: Leandra Romani / Divulgação

O estilo de Natália Henz Concatto para recepcionar os convidados de sua festa de formatura em Medicina nos salões da CIC Foto: Silas Abreu / Divulgação

Camila Wiebbelling também celebrou sua graduação em Medicina nos salões da CIC Foto: Silas Abreu / Divulgação

A nova médica, Cíntia Zaffonato, comemorou a formatura com direito a delícias assinadas por Maria Rita Gonçalves Foto: Candice Giazzon / Divulgação

Ana Carolina Gomes de Lucena celebrou a conquista do diploma em Medicina pela PUC/RS Foto: Gabriel Feltes / Divulgação