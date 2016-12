Sociedade por João Pulita

Social 24/12/2016 | 06h16 Atualizada em

A 11ª Bienal do Mercosul será realizada em 2018 sob a batuta de Gilberto Schwartsmann como presidente e o alemão Alfons Hug será o curador geral da edição. Intitulado O Triângulo do Atlântico o maior evento de artes visuais do sul das Américas ocorrerá entre os dias 05 de abril a 04 de junho. Hug nasceu em Hochdorf, na Alemanha e estudou Linguística, Literatura Comparada e Cultura em Freiburg, Berlin, Dublin e Moscou. Atuou nas Bienais de Veneza, São Paulo, Curitiba, Montevideo, Dakar e na Bienal do Fim do Mundo (no sul da Argentina), bem como em uma série de projetos de grande envergadura cultural na Alemanha, Singapura e Índia. Dirigiu o Goethe Institut em Medellín, Brasília, Caracas, Rio de Janeiro e Moscou. Atualmente, dirige o Goethe Institut em Lagos, Nigéria. Seu projeto curatorial concebido para a Bienal do Mercosul fundamenta-se nas influências culturais dos três vértices históricos da América Latina - as matrizes europeia, americana e africana. Em princípio, a 11ª Bienal contará com três locais de exibição: MARGS, MAC/RS - Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul e Santander Cultural, além de algumas intervenções temporárias ainda não definidas nos espaços públicos do Centro da Capital Gaúcha. O programa visa também manter atividades culturais não apenas durante a Bienal, mas ao longo de todo o período de sua realização buscando provocar reflexões sobre a relação das Bienais com o ambiente onde ela é realizada.

Ho Ho Ho

Tem balada natalina programada para este sábado à noite no Bar Ocidente em Porto Alegre. Duas das melhores festas do Bar se juntam para garantir a diversão de muitos frequentadores e amantes das pistas depois da ceia. A Balow up se junta à Balonê, festa que há 15 anos toca os clássicos dos anos 80 e 90, e a Blow Up, que reúne os sucessos musicais de todas as épocas. Os dee jays JZK e Taís Scherer vão se revezar com os dee jays Claus Pupp e Julia Barth nessa empreitada musical e prometem não deixar ninguém ficar parado até o amanhecer. De quebra os anfitriões irão oferecer mesa de frutas, panetones e rodada de espumante à meia noite.

Noite Feliz

A Nochebuena, balada de Natal que os manos João e Pedro Garayalde, do La Barra, realizam tradicionalmente ganha edição neste sábado. A festa ocupa a pista do Umai-Yoo, dos restaurateurs Jamur Bettoni e João Carlos Ferreira, com uma série de atrações que inclui os dee jays Danna, Rodrigo Toigo e Tom além do trio Jokers Live.

Estrelas

O Mix Festival - Edição de Natal, que rola neste sábado, vai juntar os habitués das casas Woods, La Barra, Pepsi Club e Bulls. A função contará com seis atrações artísticas incluindo show da dupla Mateus&Fabiano e do cantor Marcelo Maier. A pista para o grupo de adesão será no Bulls.

B'day

A coluna abraça os aniversariante deste fim de semana. Sábado, dia 24, Patrícia Pezzi Zambiasi, Nelson D¿Arrigo, Paulo Périco, Flávia Micheli, Jaqueline Clamer, Dimas Augusto Felippi, Paulinho Silva. Domingo, 25, Anderson Salvador, Patrick Mezzomo e Fábio Letti.

