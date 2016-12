Sociedade por João Pulita

Social 22/12/2016 | 06h15 Atualizada em





Felipe Gargioni Azevedo, Paulinho Silva e Fabio Sehbe confraternizaram no opening do 20Barra9, terça-feira Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

A fashion designer Carolina Potrich causou no quesito criatividade durante o Mercado Chic Yoo, sábado Foto: Leandra Romani / Divulgação

Babeiro

Candice Guimarães e o marido João Garayalde engatam 2017 com a notícia que irão aumentar a família. Pais de dois meninos, Juan e Cássio, o casal vibra com a notícia da cegonha. Os amigos fazem agora, torcida pela chegada da uma princesa no clã. Depois do Natal celebram o Ano Novo em Punta del Este com os pais de João, Gonzalo e Katia Garayalde.

Expoentes da Associação Sala de Arquitetos, Carla Curra e Manuela Bof, colaboraram na condução do Sala Sunset que ocupou o Villa Bella Exclusive Foto: Gilmar Gomes / Divulgação

Da hora

Já é hit entre os representantes da turma jovem da cena a chegada do 20Barra9, uma carniceira bar, com a proposta de espaço inteligente e ao estilo casual food. Criado em Porto Alegre por Pedro Bergamaschi, Ricardo Güttler, Márcio Callage e Rodrigo Indio Carvalho a boa nova, segunda unidade do empreendimento, estreou nos domínios da Coronel Flores em parceria com os proprietários do La Barra. Além das soberanas da Festa da Uva, Rafaelle Galiotto Furlan, Laura Denardi Fritz e Patrícia Piccoli Zanrosso, circularam também no opening do espaço, Pedro Horn Sehbe, Felipe Gargioni Azevedo, Alexandra Chedid, Alessandra Peretti, Carolina Verdi Turra e Mario De Boni Neto.

João Brognoli e Luiza Demoliner Fedrizzi trocaram alianças e juras eternas, sábado Foto: Liliane Giordano / Divulgação

Gilberto, Carolina, Caterina, Rúbia e Ottavio Frizzo, família reunida, sexta-feira, no Clube Juvenil para celebrar a graduação em Medicina de Caterina Foto: Juliano Araújo / Divulgação

O médico André Reiriz foi com a esposa, a arquiteta Vanessa Lauffer Reiriz na festa Sala Sunset que reuniu o elenco da Associação Sala de Arquitetos Foto: Isis Cornelli / Divulgação

Vanda e Saulo Zanotto fazem contagem regressiva para celebrar o Natal com os filhos Lorenzo e João Luca Foto: Jucimar Milese / Divulgação