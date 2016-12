Sociedade de João Pulita

Social 28/12/2016 | 06h15 Atualizada em

Amor

Radicados em Angola, na África, Camila Storchi e Samuel Pescador Andreazza já sonham com o dia do casamento por estas plagas. Agendado para o dia 23 de setembro de 2017, a cerimônia ocupará o altar da Igreja Nossa Senhora de Lourdes com sequência festiva assinada pelo cerimonialista Rafael Bertin. Os pais dos noivos, Renan Camilo e Gerusanara Storchi e Sérgio João e Teresinha Marli Andreazza, acompanharão a solenidade e colaborarão nas honras aos convidados dos filhos na recepção que terá como cenários, os salões da sede social do Recreio da Juventude.

André Zambam e Luciana Dalla Colletta Ruy, em clima de sétima arte, esbanjaram felicidade na cerimônia que teve como altar a Igreja São Bento e festa no Marco Luiggi Foto: Rafael Fontana / Divulgação

Pablo Freitas Motta e Andressa Onzi Rocha unidos em matrimônio entre o altar da Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição e os salões da Viníciola Luiz Argenta, em Flores da Cunha Foto: Gustavo Vanassi / Divulgação

Daiane Brunetta e Renato Braga ratificaram o amor em cerimônia solene que ocupou a Catedral Diocesana seguida de recepção no Espaço Nobre Foto: Anderson Tibes / Divulgação

Daniel Ramos Berti e Angela Biazus trocaram juras de amor eterno na Igreja São Pelegrino e seguiram em festa na Grand Maison Foto: Emerson Pereira / Divulgação

Astral

Antônio e Maria Lúcia Tutty Sehbe, reconhecidos também pelo talento nato de anfitriões, voltam a exercer a função com brilhantismo neste Réveillon. Abrem as portas da belíssima casa de praia, projetada com arrojo pelo arquiteto Paulo Guerra, para abraçar os incontáveis amigos da família que circulam por Torres nesta temporada. Além do filho caçula do casal, Pedro Horn Sehbe, estará por lá o sobrinho Fabio Sehbe.

Lucas Veronez e Eduarda Soares, ela de Erica Generoso, no dia do casamento, para a posteridade Foto: Gerson Bisol / Divulgação

Ensolarados, Rafaela Pinós e Giovanni Baccin celebraram o amor nas areias de Cancún Foto: Gaspar Noh / Divulgação

Paulo Streb Vieira e Cláudia de Morais oficializaram a união na Igreja São Pedro com sequência festiva no Dado Bier, dia 3 de dezembro Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Atitude

Sintya Roberta Scariot, será bajulada pelo marido Edesnilson Del Sotto, que comemorará sua graduação em Administração pela Universidade de Caxias do Sul, dia 10 de fevereiro de 2017. Para orquestar a festividade, a formanda convocou a expertise da cerimonianilista Giovana Peruchin que promete uma noite black and pink no interior da cidade.

Românticos, Emanuele Persson e Gustavo Schwartzhaupt, se casaram em meio aos cenários bucólicos do Altos do Vale Foto: Silas Abreu / Divulgação