Sobrou carne? Prepare sanduíche de churrasco!

Prático 29/12/2016 | 09h54 Atualizada em

Final de ano é um momento para festejar ao lado das pessoas que realmente são importantes. E, entre uma comemoração e outra, sempre acaba sobrando comida. O jeito é reaproveitar. E para fugir do tradicional carreteiro, que tal preparar um sanduíche com as sobras do churrasco?



A dica é da dona da cozinha da Casa Destemperados. Confira:

SANDUÍCHE DE CHURRASCO



:: 1 rodela de tomate

:: 1 folha de alface

:: 1 pedaço de rosbife cortado grosso

:: 1 fatia de queijo

:: 2 fatias de pão para sanduíche

:: Maionese a gosto

Modo de preparo

1. Em uma fatia do pão, passe a maionese a gosto.

2. Acrescente a rodela de tomate, o alface e o queijo.

3. Adicione o pedaço de rosbife.

4. Feche o sanduíche com a outra fatia do pão.

5. Leve para a frigideira e deixe dourar levemente antes de servir.