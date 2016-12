SATURNO: um novo ciclo tem início

Novo começo 31/12/2016 | 06h40 Atualizada em

A cada final e começo de ano, as energias se renovam. Surge espaço para a reflexão, promessas são feitas e metas traçadas. A esperança se renova. Esse é o combustível para atravessar um ano novinho em folha, que virá bordado de desafios, mas que será uma oportunidade e tanto de evolução. Os espiritualistas, místicos e esotéricos — a nomenclatura pouco importa quando se busca o crescimento espiritual — são unânimes em traçar um panorama privilegiado para o futuro que se desenha.

2017 será um período ímpar em termos de mudança de paradigmas e de evolução propriamente dita. E, a partir de agora, haverá uma energia irradiada pelo, talvez, mais temido dos planetas: Saturno, o astro envolto em extasiantes anéis. É o planeta da responsabilidade, da maturidade, da severidade, adjetivos que assustam, mas que também oportunizam o desenvolvimento do ser em escala surpreendente.Conforme a astrologia, a cada 36 anos, mudam-se as posições planetárias e, consequentemente, as energias irradiadas na Terra pelos planetas. Pois aí está a intensidade do momento que se vive. Finda um ciclo de 36 anos sob a regência do Sol (e de um ano regido pelo Sol), o astro do egocentrismo, para iniciar os próximos 36 anos do ciclo de Saturno, o planeta da sabedoria, do despertar para o coletivo. E para completar essa conjunção astral, como de praxe em cada início de ciclo, 2017 será regido também por Saturno.



TEMPO DE AMADURECIMENTO



A energia dos planetas é a energia de Deus na Terra. Ao saber qual planeta vai irradiar de uma forma mais direta na Terra durante o ano, será possível saber qual braço divino será acionado. A frase é do terapeuta holístico Thomaz Almeida, presidente do Centro Espírita de Umbanda João Batista. Ele não faz rodeios quando o assunto é Saturno:



— Ele vem colocar a vida nos trilhos. O problema é como ele faz isso. Teremos um ciclo de amadurecimento, cortes e responsabilidades, principalmente em questões coletivas. A energia não é ruim, depende da proposta que cada um tem para a sua vida. O caminho é um só: o da evolução.



No panteão astrológico, Saturno representa o velho, o tradicional, o sábio. Ele é severo, mas também significa colheita.



— Uma pessoa madura, responsável, só vai crescer mediante a energia de Saturno. Já uma pessoa individualista e imatura vai ser chamada para a responsabilidade. E não terá tempo para isso, será chamada a evoluir rapidamente — explica.



A mudança de chave é justamente esta. Um ciclo de 36 anos sob a égide do Sol (começou em 1981 e termina em 2016) encerra-se, um período de valorização do "eu", dos talentos, das oportunidades, para dar início, a partir de 20 de março de 2017 (o ano astrológico começa em março), no ano e no ciclo de mais 36 anos sob influência do planeta dos anéis. Saturno não vai permitir que o cenário fique na mesmice, vai mudar por bem ou por mal. Saturno vai exigir maturidade em todas as áreas. E assim será no campo dos relacionamentos. A tendência para 2017 é que uniões baseadas em possessividade e anulação de um diante do outro terminem. Mas relacionamentos que abrem espaço para a individualidade, para o cuidado consigo mesmo e para o crescimento do companheiro terão vida longa.



No trabalho, quem está infeliz na sua profissão será estimulado a buscar algo diferente, que faça a pessoa feliz. É aconselhável fazer uma reflexão, ver as possibilidades de crescimento em determinada função e, se não estiver satisfeito, partir para outra, fazer novos cursos para mudar a situação ou mesmo trocar de emprego. Ter coragem para expandir horizontes, mas com responsabilidade.



Cooperação e não competição

Foto: Diorgenes Pandini / Agência RBS

Cada um pode responder à energia de Saturno de acordo com os preceitos que regem sua vida. Ela pode ser positiva ou negativa, dependendo do estágio da maturidade em que a pessoa está. Mas para a terapeuta holística Jane Conte não há como fugir da questão cármica que Saturno representa. Segundo ela, é bom preparar o coração: 2017 não será um ano fácil.



— Muitos têm falado sobre as coisas boas. Mas quero passar a conotação seriíssima do ano regido por esse planeta.



A energia do Sol ainda estará presente até 19 de março, mas, aos poucos, já será possível a sentir o peso de Saturno. Questões políticas turbulentas, troca de empregos que até então eram considerados seguros e o difícil desapego de questões egocêntricas em favor do coletivo. Situações que vêm para desestruturar, para colocar abaixo toda e qualquer situação que não serve mais. E todo tipo de estrutura será afetada: social, de trabalho, familiar e até a forma de lidar com o dinheiro. Saturno derruba toda a estrutura velha para criar novas bases.



— O último ciclo de Saturno foi vivido durante a Revolução Francesa, em que foram quebradas todas as estruturas. O que veremos, a partir de agora, será semelhante — ressalta a terapeuta holística.



Jane lista como características de Saturno responsabilidade, paciência, lentidão e sabedoria. O ano regido por esse planeta não vai tolerar relacionamentos ruins, tampouco falta de comprometimento com a vida, com as responsabilidades. Para Jane, Saturno é um severo pai, é Cronos na mitologia, o deus do tempo.



— É para que a humanidade desperte que não está no planeta Terra para fazer turismo, mas, sim, para evoluir — diz.



Ao mesmo tempo em que Saturno exigirá a doação às causas coletivas, ele impulsionará a atitudes mais confiantes nas potencialidades pessoais:



— A velha forma de trabalhar vai ter de mudar. O importante, agora, será trabalhar por si, de forma leve e confiante.



Segundo ela, o empresário da era de Saturno terá de entender que todos serão donos da empresa. Que o mundo não tem mais lugar para competição, mas, sim, para a cooperação, a união de esforços em prol do coletivo:



— Estamos numa sociedade que nos leva a ser competitivos. Saturno vai nos levar a ser cooperativos. O império da paixão cede para o amor. Vão prevalecer o coletivo, o amor e a cooperação.



Novo ciclo e energia do 1



A numerologia parte do princípio de que o ser humano é regido por padrões energéticos vinculados a uma série de números que influenciam o comportamento. Funciona como uma ferramenta de autoconhecimento, pois esses padrões podem ser identificados pelo estudo dos códigos numéricos ocultos no nome e na data de nascimento de cada ser. Pela análise matemática e simbólica de tais códigos, é possível determinar as características pessoais ocultas de um indivíduo, suas oportunidades e seus desafios.



De acordo com a numeróloga Dany Callegaro, a numerologia diz que as pessoas são regidas por ciclos de nove anos (energia do 1 ao 9), que se repetem infinitamente, visando a evolução. Não em forma de círculo, voltando para o mesmo ponto, mas em forma de espiral e para cima. Em 2017, em caráter universal, inicia-se um novo ciclo de nove anos. O ano que finda, 2016, carrega a energia do número 9 (2 + 0 + 1 + 6 = 9), que corresponde a finalizações. Em 2017, a regência será da energia do número 1 (2 + 0 + 1 + 7 = 10, reduzindo a um algarismo, 1 + 0 = 1).



O número 1 representa um novo começo, a oportunidade para iniciativas originais e criativas. Conforme Dany, o ano terá como estímulo a busca de conhecimento tecnológico, de enfrentar desafios, de avançar sem medo. Além de crescimento interior e equilíbrio espiritual.Será hora de renovar o que já existe, de remodelar, de dar outro tom. Para a numeróloga, a tendência é que novos líderes se apresentem no cenário, assim como novas formas de parcerias entre as nações, novos acordos. Será o momento de cada um se posicionar sobre si mesmo, seu lugar na sociedade e no mundo.



Orixás regentes

Foto: Maiara Bersch / Agência RBS

De acordo com a umbanda, o orixá que predominará em 2017 será o Omulu/Obaluaê, que, na astrologia, corresponde ao planeta Saturno, que representa o velho, o sábio. O umbandista Thomaz Almeida explica que o orixá tem esses dois nomes, mas representa um só. Obaluaê é a face jovem do orixá (que também corresponde a Xapanã, conhecido como o orixá das doenças ou o médico do astral), enquanto Omulu é a face velha. Junto de Omulu, teremos como par, com a energia feminina, o orixá Nanã, que é a Oxum velha.



Sob a regência de Omulu/Obaluaê, podemos esperar grandes avanços na ciência a partir do ano que vem. Descoberta da cura para doenças que há tempos vêm sendo estudadas, criação de vacinas e todo tipo de evolução nas áreas da medicina e da ciência. Omulu/Obaluaê é um orixá da terra, enquanto Nanã é da água, por isso, podemos esperar que a agricultura seja uma área favorecida em 2017, pois a terra estará mais fértil. Mas não será favorável para a pecuária.



Partes do corpo que merecerão atenção em 2017

:: Pele (há o risco de incidência de câncer de pele)

:: Articulações

:: Coluna vertebral

:: Dentes sisos



Pedras para proteção em 2017

:: Quartzo Pirita (ouro de tolo)

:: Turmalina preta

:: Ônix