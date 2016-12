Ranking do Spotify revela gosto musical no Brasil e pelo mundo

Música 27/12/2016 | 08h01 Atualizada em

O sertanejo também dominou as paradas do Spotify, um dos maiores serviços de streaming de música. No Brasil, os mais reproduzidos foram Jorge & Mateus, seguidos de Henrique & Juliano e Matheus & Kauan. Já em nível mundial, o rapper canadense foi o campeão absoluto entre os usuários. O artista levou a melhor nas categorias música (One Dance) e álbum (Views), com 4,7 bilhões de streams. A canção superou o hit Lean On, do grupo de música eletrônica Major Lazer com a cantora dinamarquesa MØ, que em 2015 foi escutada por aproximadamente 970 milhões de vezes.

Conforme a plataforma, Drake quebrou o próprio recorde, que era de 1,8 bilhão no ano passado. Ao todo, ele já acumula 8,7 bilhões de streams e é o artista mais ouvido da história do Spotify.

— Com o álbum mais reproduzido do ano e a música mais tocada, Drake continua engajando fãs de um jeito que só ele consegue. Não é de surpreender que ele esteja dominando a indústria da música — afirmou, em um comunicado, o chefe de conteúdo e diretor de estratégia da companhia.

Rihanna lidera a lista das artistas femininas pelo segundo ano consecutivo, com mais de 2,5 bilhões de streams.

Os mais reproduzidos no Spotify em 2016:

Artistas

1. Drake

2. Justin Bieber

3. Rihanna

4. Twenty One Pilots

5. Kanye West



Artistas femininas

1. Rihanna

2. Ariana Grande

3. Sia

4. Adele

5. Fifth Harmony



Artistas masculinos

1. Drake

2. Justin Bieber

3. Twenty One Pilots

4. Kanye west

5. Coldplay



Artistas revelação

1. ZAYN

2. FRENSHIP

3. Anne-Marie

4. Madeintyo

5. Rob $tone



Músicas

1. One Dance (feat. WizKid and Kyla) - Drake

2. I Took A Pill in Ibiza - Seeb Remix - Mike Posner

3. Don¿t Let Me Down (feat. Daya) - The Chainsmokers

4. Work (feat. Drake) - Rihanna

5. Cheap Thrills - Sia

NO BRASIL:

Artistas

1. Jorge & Mateus

2. Henrique & Juliano

3. Matheus & Kauan

4. Justin Bieber

5. Wesley Safadão



Artistas femininas

1. Rihanna

2. Maiara & Maraisa

3. Marília Mendonça

4. Anitta

5. Ariana Grande



Artistas masculinos

1. Jorge & Mateus

2. Henrique & Juliano

3. Matheus & Kauan

4. Justin Bieber

5. Wesley Safadão