Músicos irão se apresentar no Mississippi Delta Blues Bar Foto: Maura Borges / divulgação

Os músicos Rafa Gubert e Tita Sachet irão animar a noite do Mississippi Delta Blues Bar (Coronel Flores, 810), em Caxias, nesta terça-feira, às 21h. A apresentação faz parte do projeto Cheios de 9 Horas, que traz a mistura de talk show com live music.

O bar abre às 18h. A entrada custa 15. Mais informações pelo telefone (54) 3028.6149.