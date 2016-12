Quer aprender a fazer sorvete de baunilha?

Delícia 25/12/2016 | 14h32 Atualizada em

Nesses dias quentes, nada melhor do que um sorvete, não é? Confira uma receita de sorvete de baunilha. O rendimento é de 10 porções.

Ingredientes

:: 2 xícaras (chá) de creme de leite

:: 2 xícaras (chá) de leite integral

:: 8 gemas

:: 2/3 xícara (chá) de açúcar

:: 1 fava de baunilha ou 1 colher (chá) de essência de baunilha

Modo de preparo

1. Corte a fava na metade, no sentido do comprimento, e raspe as sementinhas com a ponta de uma faca.

2. Em uma panela, coloque o leite e a fava raspada e leve ao fogo médio, sem deixar ferver.

3. Desligue e deixe o leite adquirir o gosto da baunilha por 20min na panela tapada. Retire a fava.

4. Em uma tigela, coloque o creme de leite e leve à geladeira.

5. Em outra tigela, junte as gemas com o açúcar e bata muito bem até obter a consistência de uma gemada clara.

6. Misture o leite saborizado com as gemas batidas até ficar uniforme.

7. Leve a mistura ao fogo baixo e mexa sem parar até que a primeira bolha de fervura apareça. Desligue o fogo.

8. Retire o creme de leite da geladeira e, imediatamente, junte o conteúdo da panela, passando por uma peneira. Deixe esfriar completamente.

9. Coloque a mistura em uma tigela funda, de plástico ou inox, e leve ao congelador.

10. Após 45min, verifique se a mistura já está começando a congelar nas beiradas. Se sim, bata vigorosamente com um batedor de arame.

11. Leve ao freezer novamente e repita o procedimento a cada 30min. Este processo faz com que o sorvete fique cremoso, sem precisar de uma sorveteira.

12. Após 3h o sorvete estará no ponto.