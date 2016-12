Para 2017, eu desejo...

Réveillon 31/12/2016 | 10h02 Atualizada em

Um novo ano que começa sempre traz consigo a esperança. Para entrar no clima do Ano-Novo, o Pioneiro fez uma pergunta a várias pessoas: o que você espera de 2017?



As respostas mostram que, apesar das dificuldades e da violência que por vezes permeiam o mundo atual, a harmonia, o sorriso e os abraços ainda pautam boa parte dos desejos — acrescidos de itens como saúde, educação e maior conscientização política.



Confira as respostas:



— Em 2017, desejo realizar mais coisas triviais, que tanto revigoram e felicitam. Desejo fazer pequenas coisas com grandeza, além de desfrutar de muita saúde.

Jaqueline Vieira Dellagustinho, enfermeira



— Este ano eu desejo apenas que eu possa receber todo novo dia com um sorriso no rosto, e que o novo ano traga mais harmonia e reflexão.

Danusia Pedroso, gerente



— Desejo que tenhamos mais atenção para o "nós" e menos para o "eu", para, quem sabe assim, buscarmos mais harmonia. Que nossas relações tenham mais equidade, respeito e entendimento das nossas diferenças. E, como já disse Jorge Ben: "Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor". Para mim e para os que amo, peço saúde, serenidade e força para encarar os desafios que virão. E que tudo seja embalado por uma bela trilha sonora.

Bianca Sirena, jornalista





_ O que esperar do ano novo? Não sei... Talvez esperar que seja generoso.

No lugar das ânsias... paz de espírito;

No lugar das realizações... um olhar na direção de quem tem menos;

No lugar da fartura... O suficiente para encher o coração;

No lugar da conquista... Saúde para o corpo e a mente;

No lugar da pretensão... Humildade para acertar as escolhas;

No lugar do orgulho... Que as diferenças não nos incomodem tanto!

E dentro do coração?... O amor incondicional

Como diz aquela velha canção: Tudo o que você precisa é amor...

Heleusa Maria Concer, agente administrativo



— Diante da falta de perspectiva que as escolas de ensino médio regular têm trazido para os jovens, espero que em 2017 o poder público olhe com mais carinho para escolas como a Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha (Efaserra), que considera o jovem do campo como agente transformador do meio em que vive e tem como um dos pilares, as famílias dos jovens, pois em dois anos que esteve em Caxias do Sul, não teve o apoio necessário que uma Escola como esta merece. Que em 2017 as autoridades se deem conta do potencial da Efaserra, que as mantenedoras avaliem seu grande potencial e nos professores saibamos agir com comprometimento.

Israel Matté, professor



— Espero que 2017 seja um ano de paz e saúde para todos nós e que este país consiga encontrar o caminho para resolver essa instabilidade política para que possamos melhorar nossa economia e voltar a acreditar que o Brasil é o melhor lugar para se viver, e não sentir vergonha de ser brasileiro, tudo isso para que meus filhos tenham um futuro melhor.

Jair Strapasson, administrador



— Que no ano de 2017 continuemos aprendendo com os nossos erros, melhorando através da superação de obstáculos e valorizando as pequenas coisas boas que a vida nos traz. Que sejamos menos arrogantes, que possamos comemorar mais nossas conquistas e que sejamos pessoas melhores, familiares melhores, profissionais melhores e mais felizes!

Jéssica Zanin, assistente sênior de auditoria



— Que os pais reflitam mais sobre a educação dos filhos, conscientizando-os da importância do professor na formação e aprendizado de cada ser.

Osmar Ferreira, músico



— Que sejamos, todos nós, dignos do abraço que damos e do abraço que recebemos!

Raimundo Tristão, radialista aposentado



— Que tudo melhore, que a fartura volte à mesa do brasileiro. Que as pessoas sejam mais felizes na sua totalidade e que se entendam mais.

Erasmo Carlos, cantor





— Que a moda tenha leveza somada a ética, identidade, propósito, autoria e elegância!

Walter Rodrigues, estilista





— Espero que em 2017 as pessoas pensem mais, raciocinem mais e consigam perceber que é preciso reconstruir a ideia de sociedade, bem como a de política. Sem isso, não creio que haja futuro e nenhum ano novo fará diferença.

Marcia Tiburi, filósofa e escritora