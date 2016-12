Nivaldo Pereira: no instante da virada

Opinião 31/12/2016 | 06h32 Atualizada em



Clima de expectativa, olhos atentos aos relógios. No instante da virada, de um segundo para outro, dezembro vira janeiro. Nasce o ano novo, morre o ano velho. Foguetes e espumantes estouram, gritos eufóricos celebram o começo de um inédito ciclo na vida. Muita gente se imagina atravessando um portal mágico do tempo. Uns vestem-se de branco, alguns pulam sete ondas, outros vibram nos sonhos a realizar. Afinal, há que se aproveitar a vibração desse sagrado instante inicial do ano novo. No entanto, lá em cima, no céu, nada há de muito importante, além dos primeiros dias de uma nova estação, o verão.



Nosso calendário é uma convenção inicialmente adotada pelos romanos em substituição a outro, mais antigo, que seguia a ordem dos signos do zodíaco e começava em março. O ano novo se dava no equinócio, por volta do dia 21 de março, com o começo do signo de Áries e do zodíaco — e esse ainda é o dia do ano novo astrológico. O calendário juliano, lançado por ordem de Júlio César, com doze meses e começando em janeiro, vigorou até o século XVI, quando foi corrigido em suas defasagens em relação ao começo das estações pelo calendário gregoriano, este que nós seguimos até hoje.Janeiro, o mês de começo do ano, ganhou esse nome em honra ao deus romano Janus, ou Jano, um senhor de dupla face: uma que olhava para frente e outra, para trás. Janus era a divindade dos começos, das portas e janelas, do que abre. Já não adoramos Janus, mas carregamos no instante da virada do ano sua simbologia. Temos na face do futuro o sorriso de quem espera dias melhores, de quem confia no amanhã. Na face do passado, o que ganhamos de experiência e sabedoria, mas também aquilo que queremos abandonar e esquecer.



Na poesia dos mitos, podemos pensar em Janus na sua dualidade de uma porta que abre e ao mesmo tempo fecha. Em 2017, vamos nos abrir para o quê E nos fecharemos para o quê? O que deve ser meta de futuro? O que deve ficar no passado? Enquanto isso, devemos brindar! E seguir no tempo, esperançosos e mais sábios.