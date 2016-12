Natal Luz de Gramado promove apresentações nesta quarta

Natal 28/12/2016 | 10h15 Atualizada em

Ainda em clima de Natal, Gramado promove diversas atrações na cidade. Confira abaixo:

Espetáculo "Eu Sou Maria" ocorre no Lago Joaquina Rita Bier Foto: Cleiton Thiele,SerraPress / Divulgação

`Eu sou Maria¿



Com a participação de mais de 200 artistas, o espetáculo Eu Sou Maria conta a história da mãe de Jesus a partir do sim para o Anjo Gabriel até o momento marcante do Natal: o nascimento do homem que salvará a humanidade. A apresentação terá cantores, sopranos, tenores, orquestra e bailarinos ao vivo. O show ocorre no Lago Joaquina Rita Bier (Leopoldo Rosenfeld, 919), às 21h30min. Ingressos a partir de R$ 150.

O show conta a história de um avô que tem a missão de acender uma árvore de Natal e a cidade de Gramado Foto: Cleiton Thiele / SerraPress

Show de Acendimento



O Show de Acendimento traz a história de um avô que tem a missão de acender a sua árvore de Natal e, assim, acender a cidade de Gramado inteira. Alimentando a magia estão memórias felizes de Natal de todos, inclusive o seu neto, que na adolescência começa a duvidar do espírito natalino. Para isso, será preciso que as memórias do público ajudem a gerar a energia necessária para acender a árvore e a cidade. A apresentação tem início às 20h30min, em frente ao Palácio dos Festivais (Av. Borges de Medeiros, 2.697). A entrada é franca.



Teatro de Bonecos



A Vila de Natal irá promover, hoje, o espetáculo Teatro de Bonecos, às 16h, na Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4.111). O show tem como elementos principais o improviso e a animação. O público também entra na brincadeira com algumas participações. A entrada é franca.