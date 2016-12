Luiza Fedrizzi e João Brognoli trocam alianças e juras eternas

POST EXTRA 22/12/2016 | 06h08 Atualizada em

Luiza Demoliner Fedrizzi e João Brognoli ratificaram o amor com direito a cerimônia solene e banquete no Shuck Eventos. A noiva, filha de Juliano Demoliner e Gisela Fedrizzi, e o noivo, filho de Sílvio Augusto e Josete Heloisa Brognoli, festejaram o enlace com familiares e amigos e viajam em lua de mel rumo a Dubai, nos Emirados Árabes. João é CEO da Duo Studio Interativo e Luiza é filha da tradicional família caxiense.

Josete Heloisa Brognoli, João Brognoli, Luiza Fedrizzi e Sílvio Augusto Foto: Evandro Stocco / Divulgação

Gisela Fedrizzi, João Brognoli, Luiza Fedrizzi e Juliano Demoliner Foto: Evandro Stocco / Divulgação

Louise Cagol, João Brognoli, Luiza Fedrizzi e Marcelo Fedrizzi Demoliner Foto: Evandro Stocco / Divulgação