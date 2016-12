Livros mais vendidos em Caxias em 2016 seguem a tendência nacional

Literatura 28/12/2016 | 09h56 Atualizada em

Em 2016, ano em que a literatura produzida em Caxias do Sul ganhou destaque em premiações estaduais e mesmo nacional, o caxiense leu o que o brasileiro em geral leu. Essa é a principal conclusão a que se pode chegar avaliando os mais vendidos das principais livrarias da cidade — que, em linhas gerais, coincidem com os livros que se destacaram durante o ano país afora. Isso contrasta com anos passados, em que obras de autores locais apareciam com um destaque maior no ranking.



Embora cada uma das cinco livrarias consultadas adote um sistema diferente para a listagem — ora dividindo em ficção/não ficção, ora em adulto/infantil ou mesmo fazendo uma lista geral —, alguns títulos se repetem. É o caso do best-seller Como Eu Era Antes de Você, de Jojo Moyes: impulsionado pelo filme homônimo, o romance não apenas foi a obra mais vendida no país segundo o site especializado Publisnews como também aparece em destaque nas cinco listas.



Best-seller teve as vendas impulsionadas pelo filme, repetindo em Caxias o sucesso que obteve no restante do país Foto: Reprodução / Reprodução

O cinema também fez voltar às listas O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares, de Ransom Riggs, com a capa do filme — a primeira edição do livro é de 2012. Nesse caso, aparece também a versão com a palavra "Lar" no lugar de "Orfanato", privilegiando o nome usado na telona. A Garota no Trem, de Paula Hawkins, só virou filme em novembro, mas também aparece bastante por aqui (nacionalmente, é destaque pelo segundo ano seguido).



Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, de J.K. Rowling, e Sapiens, de Yuval Noah Harari, são outros destaques por aqui que coincidem com as listas nacionais, da mesma forma que os infanto-juvenis O Diário de Larissa Manoela, da atriz mirim Larissa Manoela, e AuthenticGames, de Marco Tulio.



A produção local, embora marque menos presença, também aparece aqui e ali. Na Do Arco da Velha, o livro Primum — As Buscas no Brasil, da caxiense Vivi Costa, aparece em sexto entre os infantis, enquanto o 10º lugar entre os livros para adultos é do multipremiado Amora, de Natalia Borges Polesso, que conquistou o Açorianos, dois Jabutis e o Ages.



Para livreira, livro ganhador do Jabuti e do Açorianos só não vendeu mais porque a primeira edição estava esgotada Foto: Reprodução / Reprodução

— Só não vendeu mais porque estava esgotado e demorou para sair a segunda edição, com o selo de "ganhador do Jabuti" (premiação anunciada em novembro) — avalia Flávia Kuwer, da Do Arco.



Ainda dos autores caxienses, na Maneco o 8º lugar em ficção é de O Outro Filho do Meu Pai, de Joel Vianna, enquanto Precisava de você, de Pedro Guerra — que conquistou o Açorianos na categoria Infanto-Juvenil —, aparece em 9º entre os infantis/infanto-juvenis. Na mesma livraria, em não ficção, o 7º lugar é de Estádio Centenário 40 anos, de Gustavo Cortes.



Vale destacar, ainda, a presença nas listagens das livrarias Nobel e Saraiva, de Papai é Pop (volumes 1 e 2), de Marcos Piangers, e Mamãe é Rock, de Ana Cardoso, editados pela caxiense Belas-Letras.



AS LISTAS



DO ARCO DA VELHA:

Adultos:

Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares, de Ransom Riggs

Sapiens, de Yuval Noah Harari

Como eu era antes de você, de Jojo Moyes

A Garota no Trem, de Paula Hawkins

Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, de J.K. Rowling

Vozes de Chernobyl, de Svetlana Aleksiévitch

O Homem mais Inteligente da História, de Augusto Cury

Homo Deus, de Yuval Noah Harari

Todos os Contos, de Clarice Lispector

Amora, de Natalia Borges Polesso



Infantis:

O Diário de Larissa Manoela, de Larissa Manoela

O Grúfalo, de Julia Donaldson e Axel Scheffler

Até as Princesas Soltam Pum, de Ilan Brenman

Diário de um Banana 11, de Jeff Kinney

Menina Iluminada, de Neil Gaiman

Primum — As Buscas no Brasil, de Vivi Costa

AuthenticGames, de Marco Tulio

O Livro que Faz Você Amar os Livros Mesmo que Você Não Goste de Ler, de Françoize Boucher

O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry

O Livro que Explica Tudo sobre Seus Pais, de Françoize Boucher



NOBEL:

Os 10 mais (geral):

Como eu era antes de você, de Jojo Moyes

Papai é pop - vol 1, de Marcos Piangers

Depois de você, de Jojo Moyes

Harry Potter e a criança amaldiçoada, de J.K. Rowling

Mamãe é Rock, de Ana Cardoso

Papai é pop - vol 2, de Marcos Piangers

Diário de Larissa Manoela, de Larissa Manoela

Tá Gravando... e agora?, de Kéfera Buchmann

Poder do hábito, de Charles Duhigg

A coroa, de Kiera Cass



MERCADO DE IDEIAS:

Ficção:

Como eu era antes de você, de Jojo Moyes

Depois de você, de Jojo Moyes

Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares, de Ransom Riggs

A Garota no Trem, de Paula Hawkins

As Sete Irmãs, de Lucinda Riley



Não ficção:

Ansiedade, de Augusto Cury

Sapiens, de Yuval Noah Harari

O Cérebro de Buda, de Rick Hanson

A mágica da arrumação, de Marie Kondo

Limite zero, de Joe Vitale e Ihaleakala Hew Len



Infantis / infanto-juvenis:

O Diário de Larissa Manuela, de Larissa Manoela

Authentic Games, de Marco Túlio

Muito mais que cinco minutos, de Kéfera Buchmann

Dois mundos um héroi, de RezendeEvil

A Coroa / A Herdeira, de Kiera Cass



MANECO:

Ficção:

Enclausurado, de Ian McEwen

Lar da Srta. Peregrine para crianças peculiares, de Ramson Riggs

Harry Potter e a criança amaldiçoada, de J.K. Rowling

Todos os Contos, de Clarice Lispector

Como eu era antes de você, de Jojo Moyes

Médico de homens e de almas, de Taylor Caldwell

O Homem mais Inteligente da História, de Augusto Cury

O Outro Filho do Meu Pai, de Joel Vianna

O Partido, de Robson Pinheiro

A Garota no Trem, de Paula Hawkins



Não ficção:

Sapiens — uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari

Rita Lee, uma autobiografia, de Rita Lee

Depois da tempestade, de Ricardo Amorim

Felicidade ou Morte, de Leandro Karnal e Clóvis de Barros Filho

Lava Jato, de Vladimir Netto

Quer ser feliz ame e perdoe, do Pe. Alessandro Campos

Estádio Centenário 40 anos, de Gustavo Cortes

O Fim do Homem Soviético, de Svetlana Aleksievitch

Diário de Anne Frank, de Otto Frank

Por que fazemos o que fazemos, de Mário Sérgio Cortella



Infantil / infanto-juvenil:

Diário de um banana 11, de Jeff Kinney

Segredos da Bel para meninas, de Bel e Fran

Diário da Larissa Manoela, de Larissa Manoela

AuthenticGames - A Batalha da Torre, de Marco Tulio

Diário de um Zumbi do Minecraft v. 8, de Herobrine Books

Princesa das Águas, de Paula Pimenta

A Casa Sonolenta, de Audrey Wood

O dia em que troquei meu pai por dois peixinhos dourados, de Neil Gaiman

Precisava de você, de Pedro Guerra

Adivinha quanto eu te amo, de Sam McBratney



SARAIVA:

Os 10 mais (geral):

Como eu era antes de você, de Jojo Moyes

Depois de você, de Jojo Moyes

O Diário de Larissa Manuela, de Larissa Manoela

Mamãe é Rock, de Ana Cardoso

Harry Potter e a criança amaldiçoada, de J.K. Rowling

Papai é pop - vol 1, de Marcos Piangers

Vade Mecum Saraiva

Papai é pop _ vol 2, de Marcos Piangers

Como eu era antes de você, de Jojo Moyes (capa nova)

O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry