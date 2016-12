Música 30/12/2016 | 10h05 Atualizada em

O grupo Esquenta Aí irá se apresentar, nesta sexta-feira, às 21h, no Bar do Luizinho (Jacob Luchesi, 3.074), em Caxias.

Confira as últimas notícias do Pioneiro

Os músicos terão no set list do show grandes sucessos do samba de raiz, com. A entrada custa R$ 10. Mais informações pelo telefone (54) 3211.4080.