Faça salpicão de peru e incrementar o almoço ou o jantar

Acompanhamento 22/12/2016 | 13h33 Atualizada em

Salpicão é clássico e vai bem em qualquer refeição, não é mesmo? Que tal incrementar do almoço ou jantar de final de ano com essa delícia e surpreender os convidados? A dica é da Sadia. Anote a receita:



Leia mais

Ceia: dicas para incrementar as tradicionais receitas de final de ano

Sugestões de especialistas para fazer bonito nas festas de fim de ano



Ingredientes



:: 10 fatias de Peru Sadia assadas e cortadas em lascas

:: 5 batatas doces cozidas, descascadas e cortadas em cubos pequenos

:: 5 toletes de palmito cortados em rodelas

:: 2 maçãs cortadas em cubos pequenos

:: 2 talos de salsão picados em cubos pequenos

:: 2 xícaras (chá) de maionese

:: ½ xícara (chá) de creme de leite fresco

:: ¼ de xícara (chá) de azeite

:: Suco de 2 limões

:: sal a gosto

:: Pimenta-do-reino branca moída a gosto

:: Dill fresco a gosto



Modo de preparo



1. Em um recipiente, coloque as lascas de peru, junte as batatas, os palmitos, as maçãs, os talos de salsão picados e o milho;

2. No mesmo recipiente, adicione a maionese, o creme de leite, o azeite e o suco dos limões. Misture delicadamente;

3. Tempere o salpicão com sal, pimenta e dill ou utilize outros ingredientes sugeridos na lista de temperos extra. Sirva gelado.