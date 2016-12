Fotografia 26/12/2016 | 10h01 Atualizada em

As exposições Especial de Natal e Detalhes de Arquitetura em Ferro ou Madeira (foto), podem ser conferidas até o dia 31, de segunda a sábado, das 9h às 21h, no Shopping Prataviera (Centro), em Caxias.

Ambas as mostras são assinadas por integrantes do Clube do Fotógrafo. As imagens da exposição Especial de Natal estão sendo exibidas no mezanino do local, já a Detalhes de Arquitetura em Ferro ou Madeira fica no primeiro andar. A entrada é franca.