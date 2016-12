Espetáculo "Per Sempre Tchê" terá quatro apresentações em Bento 

Cênico-musical 23/12/2016 | 08h09 Atualizada em

A imigração italiana é tema inesgotável para produtos culturais, por isso o espetáculo Per Sempre Tchê: A Poética de uma Saga já nasceu com o desafio de apresentar uma abordagem que chamasse atenção não só dos turistas que visitam Bento Gonçalves, mas da própria comunidade. Realizada pelo Instituto Tarcísio Michelon, a montagem busca seu diferencial num roteiro com pés fincados no contemporâneo.



Leia mais:

Faça salpicão de peru e incrementar o almoço ou o jantar

Circuito de Cinema Inclusivo levou sessões e oficinas para dentro do Case, em Caxias



– Essa é uma temática muito explorada, mas a gente fala do italiano fazendo referência a todas as imigrações. O espetáculo mostra a resistência e a esperança dessas pessoas que chegam à cidade para constituir uma comunidade – explica Renato Filippini, diretor musical do espetáculo que será apresentado na Rua Coberta de Bento nesta sexta, domingo, e na próxima segunda e terça.

Per Sempre Tchê coloca 110 artistas no palco, misturando linguagens da música, da dança, do canto e do teatro. Entre os participantes, um corpo de 13 bailarinos escolhidos por audição, uma orquestra de cordas e sopros, além de um coro composto por jovens atendidos pelo Instituto Tarcísio Michelon. O roteiro, assinado por Filippini e Sigrid Nora, parte de um argumento de José Clemente Pozenato e acompanha um casal que se conhece em um navio e depois se reencontra e forma família.



– Não tem falas, tem insinuação através da dança. A parte musical conduz toda a história. Todos os arranjos foram compostos especialmente para o espetáculo. Temos uma tarantella, por exemplo, mas numa releitura mais rítmica – diz Filippini.



A direção geral é de Angela Martins, e o financiamento, da Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Rio Grande do Sul. Per Sempre Tchê mostra coreografias que remetem ao plantio agrícola, à celebração da colheita, à religiosidade e até ao amor que se projeta das mães. A partir desses momentos diferentes, o roteiro vai mostrando como a cidade de Bento Gonçalves foi formada. Como o próprio nome adianta, a montagem também traz elementos da cultura gaúcha.



Agende-se

:: O que: espetáculo Per Sempre Tchê: A Poética de uma Saga

:: Quando: nesta sexta, no domingo, na segunda e na terça, sempre às 20h30min

:: Onde: Rua Coberta de Bento Gonçalves (Rua Dr. Rolando Gudde)

:: Quanto: entrada franca