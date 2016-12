Teatro 29/12/2016 | 10h30 Atualizada em

Uma viagem através da imaginação pode ser feita, com a apresentação do espetáculo Korvatunturi – A Verdadeira Origem do Natal, nesta quinta-feira, às 19h30min, no Teatro Korvatunturi (Rua São Pedro, 663), em Gramado.

O show narra a trajetória do homem de vermelho, que há muito tempo viajou para uma terra distante chamada Korvatunturi. Os ingressos custam a partir de R$ 150, à venda pelo site www.korvatunturi.com.br.