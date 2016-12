Natal 22/12/2016 | 06h03 Atualizada em

A encenação do nascimento do menino Jesus através do teatro e da música pode ser conferida, nesta quinta-feira, às 21h, com a apresentação do espetáculo Auto de Natal, no multipalco da Praça João Corrêa (centro), em Canela.

O show faz parte da programação do 29ª edição do Sonho de Natal Canela. Os ingressos custam R$ 50, à venda pelo site www.sonhodenataldecanela.com.br, ou na bilheteria local.